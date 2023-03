Carro desgovernado quase causa uma tragédia em Brasiléia

No final da manhã desta quarta-feira um veículo de passeio conduzido por uma mulher quase causou uma tragédia no bairro samauma na cidade de Brasileia.

O veículo passou direto e entrou num estabelecimento comercial onde estavam algumas pessoas.

Veículo arrebentou parte do comércio e quase atingiu o proprietário e outras pessoas que estavam dentro no momento do acidente, por muita sorte ninguém ficou ferido.

Os agentes de trânsito foram no local para registrar a ocorrência o veículo foi levado para o pátio do Detran.

Segundo informações a condutora que causou o acidente pegou sua habilitação a poucos dias e pode ser o motivo do acidente pouca experiência

