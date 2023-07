Brasiléia se Prepara para realizar Marcha Para Jesus neste final de Semana

Em comemoração aos 113 anos do município, celebrado neste mês de julho, a Prefeitura de Brasiléia em parceria com a Associação de Ministros e Pastores de Brasiléia e Epitaciolândia (AMPEB), com apoio do Governo do Estado realizam nesta sexta e sábado grandiosa ação de louvor e Adoração.



A atividade, que conta com a participação ativa das igrejas do município e região, terá início nesta sexta-feira, na Praça Hugo Poli, com shows gospel de bandas locais e ministrações da palavra de Deus, a partir das 18:30 horas.



Já no Sábado, 15, acontecerá a Marcha Para Jesus, com concentração no Trevo do Frios Vilhena, a partir das 15:00 horas. Em seguida, já na Praça Hugo Poli, acontecerá o show nacional com o cantor gospel, Israel Salazar.



A Prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, juntamente com os pastores representantes das igrejas, acompanham pessoalmente os preparativos para a maior festa religiosa organizada pelo município.

De acordo com o Pastor Mário Gilson, presidente da Associação de Pastores e Ministros, o momento de celebração é bastante esperado pelos fiéis. “Todas as igrejas estarão em comunhão, celebrando esse momento tão importante. Agradecemos a parceria da Prefeita Fernanda Hassem, que se empenha em proporcionar aos evangélicos esse lindo momento”, disse o Pastor.



Para a Prefeita Fernanda Hassem, o momento é de louvar e agradecer ao Senhor pelas bênçãos alcançadas. “No aniversário de Brasiléia, todos os anos temos a agenda voltada para nosso público evangélico, esse ano serão dois dias de louvor, adoração e fé. Estou muito feliz em poder realizar esse momento em que a nossa cidade celebra 113 anos, é o segundo ano consecutivo que realizamos a Marcha Para Jesus, com participação de centenas de pessoas, é um momento lindo e que já faz parte da programação de aniversário da cidade”, afirmou a Prefeita.

