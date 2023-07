Em Assis Brasil: Secretários municipais de Saúde do Alto Acre e equipe participam de encontro do programa CIR

A prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, sediou no município mais um encontro da Comissão Intergestores Regional (CIR), envolvendo os Secretários Municipais de Saúde do Alto Acre.

O objetivo é estabelecer um canal permanente e contínuo de negociação e tomada de decisões entre os gestores municipais e o estado para a construção de uma rede regionalizada de saúde.

Para Ana Cristina sub Secretária de Saúde do Acre é um momento importante de decisões. “Nestes encontros fortalecemos as ações de saúde na região do Alto Acre, para que possamos tratar os pacientes cada vez mais próximos de suas residências, a comissão e intinerantes, nos reunimos uma vez por mês em cada município da região”, destacou

Durante o encontro, foram discutidas e pactuadas de forma consensual as definições e regras de gestão para fortalecer o sistema de saúde da região e trabalhado a planificação na atenção primária, o fortalecimento das unidades mista de Assis Brasil e o Hospital Regional do Alto Acre, promover uma gestão participativa e integrada, visando melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população.

