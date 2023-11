Brasileira e filho de 2 anos são vítimas de incêndio criminoso enquanto dormiam em Cobija

Presidente do bairro (não identificado) com ajuda de terceiros, utilizaram de gasolina para queimar a casa e depois fugirem do local.

Uma mãe brasileira e seu filho enfrentaram uma terrível noite de terror no último sábado (4), quando algumas dezenas de pessoas se reuniram com a intenção de incendiar sua residência no bairro La Amistad, em Cobija, capital do estado de Pando, lado boliviano. A vítima, Maria Duciney, alega que o presidente do bairro, conhecido por conflitos anteriores, estava por trás do ataque.

A vítima, que é mãe de dois filhos, relata que acordou por volta das 23 horas e se deparou com uma multidão reunida do lado de fora de sua casa. Para sua surpresa e horror, as pessoas do lado de fora estavam derramando gasolina e provocando o incêndio ao redor de sua casa. Graças à intervenção de um amigo que estava presente, a tragédia foi evitada, e todos escaparam com vida.

A motivação por trás do ataque parece ser uma disputa envolvendo a venda de terras na área. A vítima afirma que o presidente do bairro já havia tentado expulsá-la de sua propriedade várias vezes, mas sem sucesso. No entanto, esse ataque criminoso surpreendeu a todos.

Apenas a vítima e seu filho escaparam. Animais de estimação da família, incluindo cães e galinhas, não sobreviveram ao incêndio. A mulher e seus filhos tiveram que ser levados às pressas para o hospital devido à inalação de fumaça tóxica.

A vizinha, identificada como Lenny Roca, expressou seus sentimentos ao ocorrido, e disse que se houvesse algo errado com a vítima em termos de uso de entorpecentes ou de disputa territorial, caberia a justiça boliviana decidir o futuro e não ao presidente do bairro. A mesma questionou a atitude do presidente do bairro, que deveria estar zelando pela paz e harmonia na região.

Não foi relatado se o caso tenha sido registrado no Comando da Polícia Nacional em Cobija e nenhum dos envolvidos tenham sido conduzidos e ouvidos sobre o incidente.

