Casa lotérica em Brasiléia é invadida na madrugada, tem cofre acessado e prejuízo pode passar de R$ 100 mil

Uma casa lotérica localizada em uma galeria comercial, na avenida Rui Lino, na cidade de Brasiléia, foi invadida na madrugada deste domingo, dia 5, e tiveram acesso ao cofre do estabelecimento levando uma quantia que poderá passar de aproximadamente, ou mais de 100 mil reais.

Segundo foi levantado com exclusividade pelo jornal oaltoacre.com, os ladrões tiveram acesso à casa lotérica sem quebrar uma parede ou porta. Quem acessou a galeria comercial, sabia o que estava fazendo e entrou praticamente pela porta da frente e saiu sem que fosse incomodado.

A casa lotérica que foi inaugurada a pouco tempo, e quem entrou deveria conhecer os pontos fracos, já que teve acesso ao sistema de segurança para em seguida o destruir, cobrir câmeras de vigilância e sair do local tranquilamente.

Os proprietários ainda teriam recebido um alerta via celular. Foi quando foram até o local para averiguar, encontraram a cena dentro do estabelecimento. O caso inicialmente foi comunicado à Polícia Federal, mas somente no decorrer do dia, a Polícia Civil do município foi informada que o caso seria de sua responsabilidade, uma vez que a casa lotérica é particular e não é uma ‘agencia bancária’ no âmbito federal.

Daí então, foi informado que o proprietário se dirigiu para a delegacia para registrar o ocorrido, para enfim iniciar os trabalhos investigativos. O delegado plantonista, Ricardo Castro, juntamente com sua equipe, estariam esperando a chegada de um perito criminal da Capital para dar inícios aos trabalhos.

A galeria invadida, fica localizada ao lado da Rodoviária Municipal, onde também já foi alvo de bandidos que acessaram um caixa eletrônico, após amarrar o vigia, levaram o dinheiro que havia dentro. Fato esse ocorrido em de julho de 2017. Em 20215, uma casa lotérica localizada na cidade vizinha de Epitaciolândia, foi alvo de bandidos que entraram por um buraco feito na parede lateral e roubaram quase 100 mil reais.

