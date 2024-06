Coca amassada: um negócio que vem gerando empregos e também questionamentos na Bolívia

Por Marcus José

Proprietários e trabalhadores nos contam quanto ganham neste negócio.

Com o passar dos anos, gostos e preferências vêm mudando com o produto artesanalmente com a folha da coca em todo país. O acullico é um costume ancestral na Bolívia, e o uso da folha de coca tem finalidades medicinais e tradicionais, além da busca por resistência para suportar longas jornadas de trabalho. Mas também se expandiu com um uso “recreativo”, o que gera um negócio relativamente “novo”, embora não isento de críticas em todos os departamentos do país.

Muitas das pessoas que mascam a folha de coca agora optam por comprar a folha amassada artesanalmente. É interessante ver como as preferências dos consumidores podem mudar ao longo do tempo. Optar por folhas de coca amassadas artesanalmente pode oferecer uma experiência diferente ou conveniência para algumas pessoas. Isso também pode refletir uma mudança nas práticas culturais ou nas percepções sobre a qualidade do produto. Adaptar-se a essas mudanças no mercado pode ser crucial para os produtores e vendedores manterem sua base de clientes e aproveitarem novas oportunidades de negócios.

Em diferentes pontos das cidades da Bolívia existem barracas onde você pode comprar folhas de coca. O interessante é que essa venda se tornou um “bom” negócio em toda Bolívia. As barracas ou lojas comerciais que oferecem esse produto, e a cada dia se multiplicaram em toda as cidades bolivianas.

Adaptar-se a essas mudanças no mercado pode ser crucial para os produtores e vendedores manterem sua base de clientes e aproveitarem novas oportunidades de negócios.

A venda de folhas de coca se tornou um negócio próspero em toda a Bolívia, com o surgimento de barracas e lojas comerciais que oferecem esse produto em diversas cidades. Isso sugere que há uma demanda significativa por folhas de coca e produtos relacionados, impulsionando o crescimento desse mercado em todo o país. Essa expansão pode ser atribuída a uma variedade de fatores, incluindo mudanças nas preferências dos consumidores, oportunidades econômicas e até mesmo mudanças culturais.

Quanto se ganha esmagando coca?

Um dos jovens que se dedica a esmagar coca relatou que ganha Bs 1 por cada saco de folha de coca que esmaga.

“Você ganha dependendo do que cada pessoa quer, às vezes o cliente pedem 50 sacas ou 60”, diz.

Quanto você ganha vendendo folhas de coca?

“Os consumidores vêm de boca em boca, os clientes dizem que foram recomendados e levam entre 10 a 20 sacos”, disse um dos proprietários de uma loja dedicada à venda de coca, consultada pela reportagem da Red Uno de televisão em Cochabamba.

Os proprietários devem utilizar insumos (folhas de coca), para ter esses produtos prontos aos seus clientes. Com a matéria-prima, aromatizantes e o bicarbonato, e mão de obra, se estima que um saquinho de coca chega a loja com o valor de Bs 7, o produto depois de trabalhado (batido), é vendido por Bs 10. É interessante notar como os proprietários podem ajustar seus preços e estratégias de produção com base na demanda, No entanto, esses rendimentos aumentam nos finais de semana, a procura e grande por todo o país, Isso destaca a importância de entender o mercado e adaptar-se a ele para maximizar os lucros, segunda os vendedores.

