Buracos em Avenidas causam transtornos e prejuízos para moradores de Brasiléia e Epitaciolândia

Não é de agora que a Avenida Dr. Manoel Marinho Montes, uma das principais vias de acesso da cidade de Brasiléia vem sendo alvo de reclamações. São inúmeros buracos que, além de causar prejuízos principalmente para os donos de veículos, causam também acidentes.

Dois trechos em especial, vêm apresentando situação precária. Quando chove vem a lama e quando faz sol, vem a poeira e ainda os buracos. Na Avenida Amazonas trecho na parte baixa de Epitaciolândia, onde concentra parte das grandes lojas de materiais de construção, oficinas, lanchonetes e restaurantes e na parte alta de Brasiléia na Av. Dr. Manoel Marinho Montes, trecho da rotatória até as proximidades do hospital Raimundo Chaar, já parece um ramal dentro da cidade.

A maioria dos moradores cobram vereadores e prefeitos, porém, a responsabilidade desse trecho mesmo sendo dentro da área urbana é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, por ser uma BR federal, segundo o vice-prefeito e atual secretário de obras de Brasiléia, Carlinho do Pelado.

O que ocorre é que, o órgão não tem executado um serviço de qualidade através das empresas terceirizadas, e quando faz uma operação tapa buracos em um curto espaço de tempo, o asfalto já está em processo de deterioração retornando os problemas novamente, como vem sendo registrado na BR 317.

A avenida em questão é o único acesso para à Estrada do Pacífico pela BR 317, que recebe diariamente dezenas de carretas com cargas pesadas, e devido ao serviço de baixa qualidade feita pelas empresas que prestam serviço para o órgão federal, não dura muito tempo e a população continua sofrendo com as péssimas condições.

Outra questão que chama bastante a atenção, é que a Avenida é a única via de acesso ao hospital, que apresenta dificuldade para os socorristas que necessitam andar em velocidade mais rápida para socorrer quem venha precisar.

Avenida Amazonas em Epitaciolândia que dá acesso a ponte que liga à Brasiléia, praticamente se transformou em um ‘ramal’ dentro da cidade, está com obras atrasadas.

Em Epitaciolândia, a Avenida Amazonas que também é a ligação para a Estrada do Pacífico, vem recebendo melhorias. Mas, a demora na conclusão vem irritando empresários, transeuntes e moradores que vem convivendo com a lama ou poeira. Muito empresários reclamam de prejuízos de vária formas em seus comércios.

As obras foram assumidas pela Prefeitura e segundo foi informado – não oficialmente, a falta de insumo por parte do DNIT, vem atrasando a conclusão da mesma. O jornal tentou contato com o Secretário de Obras do Município, mas, o mesmo não retornou para falar dos trabalhos.

