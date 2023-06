EM BREVE! Inauguração da OCA Brasileia se aproxima e novos agentes públicos passam por capacitação

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Brasileia será inaugurada em breve. O novo prédio está localizado na Rua Vitória Salvatierra, n° 1090, ao lado do Centro Cultural, em Brasileia.

Para garantir que a qualidade e a eficiência dos serviços prestados ao cidadão acreano permaneçam alinhados em todas as unidades, a diretoria OCA produziu um cronograma de capacitação inicial para os agentes que irão atuar na nova Central. A capacitação teve início nesta segunda-feira, 15, e irá até sexta-feira, 19.

O treinamento está acontecendo no auditório da Escola Estadual de Ensino Integral Kairala José Kairala. Foto: Ascom/OCA

A capacitação trata sobre os princípios e diretrizes da Política de Atendimento, fluxo de procedimentos, rotinas, linguagem simples, postura e até mesmo soluções sobre o que fazer nas diversas situações de atendimento que podem surgir.

“Mais uma capacitação em andamento, preparando agentes para o funcionamento de mais uma OCA no nosso estado. Isso só enfatiza o quanto a nossa gestão prioriza um atendimento de qualidade e cidadania para a população”, afirma o titular da Secretaria de Estado de Administração (Sead), Paulo Roberto Correia.

Mais de 20 servidores estão participando do treinamento. Para o servidor Valdemir Neto, a capacitação é diferente do que esperava. “Para o servidor é comum achar que uma capacitação seja algo engessado e maçante, mas pelo contrário, esse treinamento da OCA está nos auxiliando a entender melhor as noções de atendimento ao público”, conclui.

Além da diretora da OCA, Francisca Brito, chefes de departamentos e divisões também estão aplicando o treinamento. Foto: Ascom/OCA

Na próxima semana, nos dias 22 a 25 de maio, acontecerá a pré-operação, que será mais um módulo de capacitação onde os agentes irão atuar na prática com simulações de atendimento para estarem preparados quando a Central estiver em funcionamento. A pré-operação será supervisionada pelos chefes de departamentos e divisões.

Para a diretora da OCA, Francisca Brito, formar e capacitar agentes públicos é a garantia de um serviço de qualidade para o cidadão e também de oportunizar ao agente público o crescimento profissional. “Isso dá mais segurança para atuarem no ambiente de trabalho, refletindo numa melhor entrega e atendimento para a população”, diz.

Sobre a OCA Brasileia

O início das atividades na OCA Brasileia se dará a partir do mês de junho, com funcionamento das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira. A Central contará com nove órgãos oferecendo cerca de 200 serviços para a população.

A OCA Brasileia reunirá os seguintes órgãos: Instituto de Identificação; Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal; Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon); Divisão de Registro Escolar (Dire); Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre); Sistema Nacional de Emprego (Sine); Prefeitura; Junta Militar.

