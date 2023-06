Camara de Epitaciolândia realiza 18ª sessão ordinária de 2023

Escrito por Chiquinho Chaves

A câmara municipal de Epitaciolândia realizou na manhã desta segunda-feira 05, a 18ª sessão ordinária de 2023, com a presença de 8 dos 9 vereadores, a vereadora Seliene Lima (Podemos), justificou ausência.

A seguir acompanhe o que disseram os vereadores em uso a tribuna no Grande Expediente:

O vereador Messias Lopes (PT), iniciou falando de um anteprojeto de Lei de sua autoria que dispõe sobre a obrigatoriedade de profissionais com graduação na área de educação física para as séries iniciais (ensino infantil e fundamental); Lamentou a situação de isolamento em alguns ramais e que em trechos onde a prefeitura esteve trabalhando não concluíram os serviços e ficaram de péssima qualidade a exemplo do ramal Matogrosso; Que por falta de planejamento a prefeitura inicia trabalhos numa localidade e antes de concluir, leva o maquinário para outro destino; Que em quase dois meses de verão a prefeitura ainda não se posicionou para recuperar as ruas da cidade.

O vereador Rubens Rodrigues (PSD), iniciou falando sobre a situação crítica dos ramais Piçarreira e Matogrosso, deixando os produtores revoltados e o secretário só faz mídia e os trabalhos desorganizados e sem planejamento; lamentou que as ruas de Epitaciolândia estão intrafegáveis e o cidadão sem direito de ir e vir; Que em todas as gestões o vereador sempre esteve do lado do povo; Disse que ouviu da boca de uma pessoa que alugou máquina para a prefeitura e não assinou documentos e não sabe como irá receber por esse aluguel, porém o secretário de obras garantiu que vai resolver; Falou sobre as ruas da cidade iniciando pelo Bairro da Satel que nem taxista consegue chegar nas casas quando são acionados; Que o povo paga o preço por não saber escolher seu representante; Lamentou que moradores do Bairro José Hassem estejam tapando buracos das ruas por conta própria por que a prefeitura não tem feito sua parte; Disse que vai entregar o título de cidadão mais mentiroso ao prefeito de Epitaciolândia que por incompetência à frente da prefeitura, anda falando pela cidade que o grupo dos 5, engessou a prefeitura, coisa improcedente pois os vereadores tem aprovado tudo que essa gestão tem enviado para a câmara; Denunciou que na reforma da quadra do Bairro José Hassem os trabalhos estão sendo feitos com reaproveitamento de material da quadra velha; Que talvez o prefeito nem saiba que estão fazendo um trabalho de péssima qualidade na quadra do José Hassem; Disse que no Bairro Liberdade, as ruas estão intrafegáveis e sem iluminação pública mesmo após várias cobranças dos vereadores; Parabenizou o vereador Messias pela indicação do anteprojeto para a educação nas series iniciais; Pediu que a prefeitura resolva a situação do ramal Fontenele de Castro e de todos os ramais onde os produtores estão tendo prejuízos pelas péssimas condições dos ramais; Pediu que o SANEACRE ajude a resolver a situação de vazamento de água aumentando os problemas nas ruas.

O vereador Marcos Ribeiro (PSDB), iniciou falando sobre o projeto de autoria do vereador Messias e que necessitava ser encaminhado aos demais vereadores; Disse que acompanhou nas redes sociais um movimento da população em favor da permanência do Delegado Luiz Tonini em Epitaciolândia e que o vereador apoia a permanência do mesmo diante dos relevantes serviços; Falou da inauguração da casa de apoio Anjo Azul que vai atender as pessoas com autismo no município; Falou da entrega de três camionetes fruto de emendas da ex deputada Mara Rocha e a aquisição de uma Spin, via Receita Federal, e que esses veículos vão minimizar os alugueis por parte da prefeitura; Que a gestão Sérgio Lopes já adquiriu 19 veículos para o município; Sobre a situação de ramais o vereador falou que reconhece as críticas dos vereadores, mas o prefeito tem se movimentado para adquirir a estrutura para resolver os problemas que não são poucos, sem contar o pouco período de verão na região; Que a prefeitura vai dar conta de resolver muita coisa, mas não será possível piçarrar todos os ramais; Disse que a prefeitura tem 26 milhões para serem investidos na infraestrutura da cidade e aguarda os trâmites burocráticos; Disse que o senador Márcio Bittar se comprometeu em alocar mais de 10 milhões de reais para a infraestrutura de Epitaciolândia; Sugeriu que o vereador Rubens encaminhe por escrito as denúncias feitas sobre a quadra do bairro José Hassem.

O vereador José Maria (UB), iniciou falando sobre a problemática da segurança pública no tocante ao sistema 190, centralizado em Rio Branco, ampliando a burocracia e beneficiando a criminalidade pela demora nas denúncias feitas pelas pessoas que precisam respostas imediatas; Lamentou que de igual forma na burocracia do 190, o sistema de atendimento via 102 para SAMU, agora está sendo destinado para Rio Branco e quem precisa de urgência no atendimento tem que aguardar mais de 40 minutos por uma resposta; Que seja revista essa situação pois o povo tem sofrido ao precisar desses serviços; Falou sobre a situação do esporte em Epitaciolândia e que o campeonato do km 20 foi todo tocado por árbitros da região com pagamentos pendentes e na final do campeonato a gestão sem honrar financeiramente com os profissionais locais, dando a entender que os árbitros locais não tinham competência para apitar uma final de competição, os descredibilizou trazendo arbitro de fora e ainda pagado a vista o arbitro de fora, humilhando os profissionais da região; Pediu que a câmara faça averiguação quanto a dispensa de licitação em mais de 50 mil reais em nome de uma pessoa física, já que existe uma secretaria de esportes para tratar legalmente desses pagamentos; Pede explicação se diante dessa dispensa, vai sair o pagamento dos árbitros que esperam receber proventos atrasados; Reiterou apoio ao projeto do vereador Messias em favor da educação nas séries iniciais em Epitaciolândia; Falou sobre a reclamação dos moradores quanto aos trabalhos sem qualidade nos ramais do município e que a prefeitura alega ter pego o município sucateado e ao que tudo indica essa gestão não é diferente, e o próprio prefeito não foi obrigado a ser prefeito, ele pediu para isso e não justifica ficar inventando desculpas; Que o prefeito pregava fazer auditoria se fosse eleito, e depois que assumiu acabou a conversa da auditoria.

