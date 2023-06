Brasiléia Sediará Seminário dos Coordenadores Municipais de Defesa Civil

FONTE: oaltoacre.com

A Prefeita Fernanda Hassem recebeu, na manhã desta terça-feira,6, o Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil do Acre, Coronel Batista, juntamente com Tenente-coronel Flores Craveiro, do Corpo de Bombeiros, Tenente-coronel Marcos Coutinho, representando o gabinete da Vice-governadora Mailza Assis, Capitão Sandro, Coordenador da Defesa Civil municipal de Brasiléia, equipe das secretarias de gabinete e planejamento da gestão municipal.

Em pauta, realização do Seminário dos Coordenadores Municipais de Defesa Civil, que será realizado em Brasiléia, com data prevista para acontecer nos dias 13 e 14 de junho de 2023.

Com o tema: Apresentação dos Resultados dos Monitoramentos das Costas dos Rios e dos Projetos Preventivos aos Incêndios Florestais nos Municípios do Estado do Acre Pelos Coordenadores Municipais, o seminário visa reunir as coordenações municipais de Defesa Civil no município, no evento que promete ser um marco para as ações de Defesa Civil, tanto da cidade de Brasiléia como dos demais municípios participantes.

Brasiléia foi o município escolhido para Sediar o referido Seminário, devido ao avanço estrutural que a cidade disponibiliza, onde conta hoje com Sala de Situação completamente equipada, sendo referência no Estado, como a efetividade das ações realizadas em decorrência da enchente, ocorrida em março de 2023, ocasião em que centenas de famílias foram diretamente afetadas.

O Coordenador Estadual da Defesa Civil Coronel Batista elogiou a equipe local. “Brasiléia tem hoje uma Defesa Civil estruturada e com profissionais qualificados para atender a população. Será de suma importância a realização do Seminário aqui no município, onde estaremos reunidos com as demais coordenações municipais do Acre, discutindo pautas importantes”, enfatizou.

De acordo com a Prefeita Fernanda Hassem, é um marco para o município Sediar o Seminário. “Lamentavelmente o nosso Estado precisa se prepara para desastres naturais, a exemplo do que aconteceu em março, com a enchente desabrigando centenas de famílias. Reuniremos as autoridades da Defesa Civil aqui em Brasiléia, para discutir ações conjuntas, que visam preparar as cidades contra esses desastres. É necessário que possamos ofertar nos dias 13 e 14 de junho, um seminário de qualidade e aproveito para agradecer, em nome da população de Brasiléia, à defesa Civil Estadual pelo empenho total dedicado às famílias em decorrência da enchente”, afirmou a Prefeita.

