Câmara de Epitaciolândia realiza 32ª Sessão Ordinária de 2023

Escrito por Chiquinho Chaves

A Câmara Municipal de Epitaciolândia realizou na manhã desta terça-feira 10, a 32ª Sessão Ordinária de 2023 com a presença de todos os vereadores.

Acompanhe a seguir o que disseram os vereadores em uso a tribuna no Grande Expediente:

O vereador Marco Ribeiro (PSDB), iniciou parabenizando o vereador presidente interino Messias Lopes e toda mesa diretora pela iniciativa da construção do novo prédio da Câmara de vereadores; Falou da visita de todos os vereadores na sede da Amac na companhia do senador Petecão que se comprometeu em alocar R$ 2,5 milhão para a construção da nova casa do Povo; Lembrou que o prefeito Sérgio Lopes também merece os reconhecimentos pela doação da área ao lado da câmara para o poder legislativo municipal; Disse que a nova câmara vai proporcionar mais conforto aos munícipes e vereadores também com o gabinete individual de cada parlamentar mirim; Disse que pode nem estar na nova câmara como vereador, mas estará como eleitor e cidadão e ficará feliz em poder ter contribuído com essa conquista; Falou que foi convocado para sessão extraordinária para definir o segundo secretário da mesa diretora e segundo vice presidente e propõe em nome de oposição e situação, que haja candidato de ambas as partes, oposição e situação; Parabenizou o suplente de vereador Rosimar Menezes pela eleição de seu filho Rikelmy a uma das vagas de conselheiro tutelar do município e lamentou a derrota de sua candidata Marinês ; Desejou bom trabalho a todos os conselheiros eleitos.

O vereador Messias Lopes (PT), presidente interino, iniciou falando da insatisfação e indignação quanto a truculência dos órgão de fiscalização com que os produtores rurais e tais atitudes são dignas de repúdio pela câmara de vereadores, onde houve imagens de vídeos que mostram violência, agressão a pais de famílias trabalhadores rurais; Que não há ação dos poderes estadual e federal que ajudem os produtores, somente de proibição; Disse ser contra essas atitudes até as multas exorbitantes que se vender a propriedade o cidadão não consegue pagar a multa; Que os produtores rurais merecem respeito; Que os órgãos de fiscalização trabalhe com campanhas educativas junto aos produtores rurais; Pediu que o líder do prefeito Marco Ribeiro, intervenha junto à prefeitura para que faã uma operação tapa buracos e asfaltamento da Avenida Amazônas urgentemente; Pediu providências quanto a rua na travessa da Vila Militar que está em situação precária, bem como quase todas as ruas de Epitaciolândia; Pediu melhorias para a Rua 3 de julho na travessa da Rua Assis Brasil, Bairro Liberdade deixando as familías isoladas há anos e moradores tendo o risco de perder suas casas pela falta de ação da prefeitura; Disse que quase todas as ruas do Bairro José Hassem estão intrafegáveis, assim como Vila Vitória, Satel e outros e a prefeitura não tem sequer um planejamento; Falou sobre a questão do transporte escolar que são denuncias frequentes por parte dos pais, onde tem aluno que em pleno final de ano letivo e tem aluno que não estudou seis meses por conta da falta de ônibus e o estado não tem dado resposta, tem comunidade que aluno passou de dois a três meses sem ir a escola por falta de transporte que parece não ser prioridade desse governo; finalizou agradecendo todos os vereadores pelo empenho de todos e o senador Petecão que abraçou a causa da construção da nova sede da câmara, uma luta de todos que ficará para a história do municipio e vai ser um local para atender com mais dignidade os cidadãos de Epitaciolândia; Finalizou abordando o projeto de suplementação aprovado para a área de cultura e esportes em mais de R$ 179 mil reais, mostrando o compromisso dos vereadores com o que vem em favor do povo.

O vereador José Maria (UB), iniciou falando de visita a comunidade Filipinas e sempre é bem recebido pelo gerente Vanderley e o Luciano, disse que em breve estará de volta a comunidade para visitar o apiário implantado na comunidade como forma de incentivar a cultura do mel na região e gerando emprego e renda para os moradores; Disse que foi relatado por um professor que há um descuido por parte do estado e município à escola local, ficando tudo sobre a tutela da fazenda Filipinas; Registrou a ação dos prefeitos de Assis Brasil e Brasiléia que a exemplo do prefeito de Epitaciolândia, passarão a pagar o piso da enfermagem a partir desse mês de outubro, são ações que merecem o registro pela importância da enfermagem atuando nos piores momentos no cuidado com a saúde das pessoas, a exemplo da pandemia onde os enfermeiros e outros profissionais da saúde seguraram o tranco; Destacou que o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, é um gestor de visão e merece o reconhecimento, e além do trabalho em seu município ser reconhecido pela população ele trabalha pensando no futuro, está realizando concurso efetivo para todas áreas da gestão municipal, diferente de outros gestores que incham a prefeitura em período eleitoral e se gabam com votos de cabrestos dizendo que tem base, elevando os gastos de pessoal e ainda vai para as redes sociais lamentar que não pode fazer nada por que não tem limite; Disse que a reunião em Rio Branco foi muito proveitosa e reconhece que essa legislatura está dando exemplo de quem pensa no futuro, pois muitos vereadores tem clareza que podem nem se reeleger e se beneficiar de um espaço adequado para os vereadores e população em geral, parabenizou todos os vereadores, a Amac e o senador Petecão que garantiu o recurso de R$ 2,5 milhão para a nova sede da Câmara; Repudiou a atitude do IBAMA, ICMbio e outros órgãos que tem agido de forma desumana contra o trabalhador rural usando da violência na frente de toda família, tratando o cidadão como marginais correndo risco de serem até atingidos por tiros de armas; Lamenta que as fronteiras estão desguarnecidas, enquanto as forças de segurança estão maltratando os produtores rurais; Finalizou falando sobre projeto destinado à cultura do município através da Lei Paulo Gustavo que a Cãmara sem pensar duas vezes aprovou por unanimidade pelos vereadores como é a máxima dessa casa aprovar todos os pedidos de suplementação orçamentária jogando por terra a velha conversa que os vereadores travam a gestão, com isso está provado que dinheiro tem, se as coisas não acontecem é falta de gestão.

O vereador Rubens Rodrigues (PSD), iniciou prestando solidariedade aos produtores rurais na pessoa do Sildo, que foi um dos que foram tratados com violência pelos órgãos de fiscalização; Registrou a tristeza com o que aconteceu e disse que nada justifica tamanha barbaridade com o homem do campo por parte daqueles que recebem o dinheiro do povo para defender, zelar e cuidar e fazer ao contrário; Disse que os produtores rurais estão desamparados por todos os órgãos competentes que eram para dar as condições de trabalho, de melhoria de vida, de trafegabilidade de ajudar a vender os produtos, o que se ver é o abandono por parte do governo federal, agora e desde os tempos passados desse governo que está no poder; Disse que o presidente da República acatou pedidos de investimentos altíssimos para investir nos presídios e deixando de investir nas pessoas que sustentam e fazem essa país caminhar; Disse que os produtores rurais podem contar com o apoio da câmara e de todos os vereadores que são representantes do povo; Lamentou a situação que encontra-se nossa cidade, na zona urbana e rural; Que esteve em alguns ramais que foram feitos e após algumas chuvinhas já mostram seus defeitos e os vereadores alertavam que os serviços eram de péssima qualidade, eram paliativos de faz de contas; Ramal da Fontenele está abandonado há três anos e a prefeitura só responde que em breve a prefeitura vai entrar nesse ramal; Disse que esteve no ramal do Porvir, e no Polo e a reclamação é geral de trabalhos mal feitos; Falou que na zona urbana, a iniciar pela Satel, uma cratera em frente a casa da dona Josefa, e o secretaria disse que no dia seguinte ficou de ir lá; Que 90% das ruas da Satel estão sem condições de trafegabilidade; Abordou a situação da Rua 25 de dezembro no bairro José Hassem, o trecho onde mora o vereador Diojino está intrafegável, que na mesma rua uma cratera se abrindo cada dia mais próximo ao Bar da Helena e nada de providencias está sendo tomada; Que no trecho do Bar do Biriu até a Creche está intrafegável; A rua 25 de dezembro cruzando com a Satiro Bento está tomada pelo mato e as escuras e não se ver as providências serem tomadas; No Bairro Vila Vitória a atual gestão só fala que tem ação naquele bairro, que o atual secretário Nego reuniu o povo, anunciou inicio dos trabalhos no outro dia após a reunião e até hoje não voltou lá para cumprir o que prometeu; No Bairro Fontenele de Castro, rua Pará, no momento que registrava a situação da rua um jovem passava de bicicleta e caiu numa cratera, logo depois foi feito um paliativo, mas as valas começaram a abrir novamente; No Bairro Aeroporto a Rua Naldo Mesquita está sem trafegabilidade para um cadeirante; A rua Zuila Bezerra está nas precárias condições a exemplo de maioria das nossas ruas; No Bairro liberdade, a rua Assis Brasil , da ponta para baixo está precisando de serviços e tem uma maquina PC para isso, fazer pelo menos um paliativo; No Bairro por do Sol, os próprios moradores estão fazendo os paliativos; O Bairro Lírio dos Vales há muito tempo nós temos cobrado melhorias; Que a prefeitura faça alguma coisa pelo povo que confiou esse mandato ao prefeito atual; Disse que vai pedir ao senador Petecão uma emenda de 400 mil reais para recuperar a praça do Bairro José Hassem; Falou sobre o problema de iluminação pública que há mais de 5 meses o prefeito anunciou que iria comprar um caminhão exclusivo para trabalhar na troca de lâmpadas queimadas e até hoje não se viu o caminhão e o prefeito parou até de falar desse veiculo enquanto o povo está na escuridão em vários lugares, atrás dos bombeiros, na rua São Sebastião, na Rua Antonio Nunes de Freitas, Rua 25 de dezembro, no Birro da Satel e em todos os bairros estamos com problemas de iluminação pública e foram aprovados 4 milhões de reais para a iluminação pública; Finalizou agradecendo o senador Petecão pela emenda destinada a construção da nova sede da câmara de Epitaciolândia, um legado deixado para o municipio por todos os vereadores e pelo senador que é o campeão de emendas para Epitaciolândia.

