Câmera de segurança flagra acidente fatal; Veja Vídeo

GIORDANO TOMASELLI

DA REDAÇÃO

Um homem identificado como Jucelino Santana da Silva, de 41 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (13) após uma colisão entre dois veículos em Tangará da Serra (240 km de Cuiabá).

A colisão fatal aconteceu no Bairro Parque das Mansões

Jucelino estava de passageiro de um Gol branco e não resistiu ao impacto. Já o motorista ficou ferido com pequenas escoriações no corpo e não precisou nem ser atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência).

Uma câmera de segurança da região captou o momento do acidente.

As vítimas estavam em sua preferencial pela Avenida Nilo Torres sentido Centro, quando outro veículo entrou na pista. Sem tempo de realizar o desvio, o carro da vítima se chocou no outro veículo, capotou e parou ao bater em uma árvore no canteiro.

O condutor do outro veículo, um VW Golf, não parou para prestar socorro e fugiu do local.

A perícia criminal realizou as coletas no local e o corpo da vítima encaminhado ao IML para perícia.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para retirar o motorista que ficou preso às ferragens.

Veja abaixo o vídeo do momento do acidente:

