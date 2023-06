Campanha de vacinação contra a gripe no Acre será prorrogada até o dia 31 de agosto

A campanha nacional de vacinação contra a gripe está a apenas uma semana do fim, mas no Acre a vacinação se estenderá até o dia 31 de agosto. A vacina da gripe protege contra as principais cepas do vírus da influenza. Ela é anualmente atualizada para uma proteção eficaz. A dose, então, é fundamental para evitar casos graves e mortes. Todos os acreanos acima de seis meses de idade podem se vacinar.

A vacina da gripe protege contra as principais cepas do vírus da influenza. Foto: Júnior Aguiar/Sesacre

O Ministério da Saúde anunciou que distribuiu mais de 80 milhões de doses da vacina trivalente produzidas pelo Instituto Butantan, e pediu que os estados e municípios adotem estratégias para fazer as pessoas se vacinarem.

Todos os acreanos acima de seis meses de idade podem se vacinar. Foto: Júnior Aguiar/Sesacre

Em 2019 e 2020, a campanha de vacinação atingiu mais de 90% de adesão da população brasileira. Nos últimos anos, no entanto, o índice despencou, ficando até abaixo de 70% em 2022 – a doença provocou mais de 1.600 mortes em todo o país.

De acordo com o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, o imunizante pode ser tomado juntamente com outras vacinas. “A vacina é disponibilizada todos os anos, antes do inverno, período em que as doenças respiratórias são mais comuns. Os imunizantes têm perfil de segurança excelente e, geralmente, são bem tolerados”, informou o titular da pasta.

Secretário de Saúde, Pedro Pascoal. Foto: Júnior Aguiar/Sesacre

A coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles, alertou sobre a baixa procura do grupo prioritário pela vacinação e salientou que é importante vacinar esse grupo contra a gripe.

“A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, com grande potencial de transmissão. Reforçamos a importância de que o grupo prioritário se vacine, pois, a gripe mata e precisamos proteger nossa população. Então, venham se vacinar”, destacou a coordenadora do PNI.

Coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles. Foto: Júnior Aguiar/Sesacre

O que é a influenza?

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocada pelo vírus da influenza, que tem grande potencial de transmissão.

Existem quatro tipos de vírus da gripe: A, B, C e D. Os dois primeiros são mais propícios a provocar epidemias em ciclos anuais, enquanto o C costuma provocar alguns casos mais leves e o D não é conhecido por infectar ou causar doenças em humanos.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, a vacinação anual contra a influenza permite, ao longo do ano, minimizar a carga do vírus e prevenir o surgimento de complicações, reduzindo os sintomas nos grupos prioritários, além de reduzir a sobrecarga sobre os serviços de saúde.

