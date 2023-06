Prefeitura leva ações preventivas de saúde para Idosos de Epitaciolândia

FONTE: oaltoacre.com

Em Epitaciolândia saúde é um direito de todos! Com esse propósito, a prefeitura do município, através da Secretaria Municipal de Saúde, levou nesta quarta-feira ações de saúde para o Centro de Referência do Idoso – CRIE.

Foram ofertados os serviços de Saúde como atendimento médico, aferição de pressão, testes rápidos, fisioterapeuta que é de rotina. Além de palestras sobre alimentação, colesterol e hipertensão.

É importante ressaltar que o acompanhamento médico na terceira idade, se torna essencial para alcançar o objetivo de envelhecer com saúde, é bom lembrar que a terceira idade pode ser um momento de poucas atividades e solidão. Por isso, os idosos precisam participar de momentos de socialização, com visitas e encontros com amigos e família, além de ter uma rotina com atividades físicas, convivência social evitando o isolamento e solidão.

Cuidar bem das pessoas e investir na prevenção é o foco da atual gestão, afinal mente sã e é sinônimo de corpo são, essas práticas são fundamentais para que o pessoal da terceira idade tenham uma vida com qualidade.

