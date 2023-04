Campeão Olímpico, Carlão aceita convite para assumir departamento de esportes Acre

Antônio Carlos Gouveia, mais conhecido como Carlão do Vôlei, foi convidado e aceitou assumir o departamento de esportes do Estado da Secretaria de Estado de Educação e Esportes (SEE). O convite foi oficializado na manhã dessa quinta, 20, em uma reunião com o secretário do governo, Alysson Bestene.

Gladson Cameli (PP) pretende anunciar Carlão como novo integrante da equipe de governo na próxima quinta (27). Carlão participou de várias reuniões em Rio Branco desde o início da semana para entender melhor a estrutura esportiva do Acre.

Volta ao Rio de Janeiro

Carlão retorna ao Rio de Janeiro nesta sexta para resolver problemas particulares e deve confirmar se virá ou não para assumir a pasta na quarta, 26.

Carlão foi anunciado

No governo de Binho Marques, Carlão chegou a ser confirmado como secretário de Esportes, mas acabou não desembarcando em solo acreano para assumir a pasta.

Grife e exigência

O governo aposta na “grife” do campeão olímpico para comandar o esporte acreano. De acordo com os bastidores, Carlão exigiu a mudança de departamento para uma secretaria com orçamento próprio.

Paulo Henrique Nascimento

