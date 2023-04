Vice-prefeito Carlinhos do Pelado participa de agenda com Vice-Governadora do Acre

Entrega de máquinas e insumos para a AMOPREB marcam evento

Por: Secom

O Vice Prefeito, Carlinhos do Pelado, esteve na manhã desta sexta- feira, 21, em agenda para recebimento da entrega do caminhão para a AMOPREB,além de outros utensílios entregues a associação.

A conquista é fruto da Ex- Senadora e atual vice-governadora do estado, Mailza Assis, através de convênio N° 895409/2019, do Ministério da Defesa – Programa Calha Norte- Secretaria Estadual de Agricultura.

Estiveram presentes a Governadora em Exercício, Mailza Assis, Deputado Estadual, Tadeu Hassem, Secretário de Estado de Agricultura, Luiz Tchê, Prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, Secretário de Agricultura, Careca Gadelha, Secretário de Agricultura de Epitaciolândia, José Ronaldo e o Presidente da AMOPREB, Romário Moares secretários, vereadores e comunidade.

O vice-prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado fala a respeito da atividade. “Ficamos muito contentes pela ex-senadora e atual vice-governadora MailzaAssis, ter alocado Emenda e hoje ser feito uma seçao de uso de caminhão para a AMOPREB, para que possa atendender os nossos colonos e seringalistas, dando qualidade de ir e vir, então a gente fica muito contente de estar aqui hoje podendo representar nossa Prefeita Fernanda nesse evento, juntamente com nosso secretário de agricultura Careca Gadelha, receber esses equipamentos que irá atender, tanto Brasileia, quanto Epitaciolândia” ,afirmou.

