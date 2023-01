Casal é flagrado fazendo sexo dentro de agencia bancária da Capital do Acre

Por Alexandre Lima

Um vídeo foi jogado nas redes sociais e viralizou na Capital do Acre na noite desta quinta-feira, dia 19, onde mostra um casal fazendo sexo dentro de uma agência bancária localizada no centro da cidade.

O casal despreocupado, aproveitaram o local que disponibiliza ar-condicionado, para se entregarem ao prazer, sem se preocuparem com os espectadores do lado de fora.

Um motorista que parou no sinal do cruzamento da Marechal Deodoro com a Rui Barbosa, filmou a performance despreocupada do casal em pleno ato sem nenhum pudor.

Além dos espectadores da rua, o local possui câmera de segurança, fato que sequer intimidou o casal. Não se tem notícias de qualquer registro por parte das autoridades policiais, já que o ato realizado praticamente em local público, é considerado crime conforme o Código Penal Brasileiro.

