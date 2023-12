Caso ex-prefeito Gedeon Barros: Dois são presos pela DHPP

Por Alexandre Lima

Um empresário e um ex-secretário municipal foram presos na manhã dessa quarta-feira, dia 20, pela suspeita de envolvimento na morte do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, na época com 52 anos.

As prisões ocorreram na cidade de Plácido de Castro. Entre os presos, estão o ex-secretário de esportes do município, Liomar de Jesus Mariano, o ‘’Mazinho , e o empresário do ramo de compras de castanha, Carmélio da Silva Bezerra.

De acordo com a investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, os dois seriam os suspeitos do crime. A motivação para o assassinato seria dívidas. O ex-prefeito Gedeon Souza Barros, foi executado a tiros, na manhã de 20 de maio de 2021.

O crime aconteceu no estacionamento da SUFRAMA, em Rio Branco, capital do Acre. Os presos foram encaminhados para a sede da DHPP.



