Catraquinha Nacional Livre: projeto de Eduardo Veloso beneficia crianças brasileiras

Projeto de lei de autoria do deputado Eduardo Veloso(UB)dispõe sobre a “Catraquinha Nacional Livre”.Trata-se de uma proposta legislativa que proporciona -todo dia 12 de outubro, em homenagem ao Dia das Crianças- o acesso gratuito ao transporte público tanto para crianças com idade até 12(doze) incompletos quanto para seus país ou representante legal que esteja acompanhando. ”Nada mais oportuno que presentear nossas crianças justo quando celebramos seu dia:12 de outubro”, justifica o deputado.



Para fazer jus à homenagem, explica o parlamentar, a criança deve se encaixar na faixa etária prevista na proposta e estar comprovadamente residente e domiciliada nos municípios das unidades federativas, sendo exigido comprovante de residência no nome dos país ou do representante legal. Para o parlamentar, o projeto, “além de homenagear vai promover o bem estar da criança e fortalecer seus laços familiares, possibilitando celebrar seu dia junto aos seus entes mais próximos, garantindo alegria e enorme satisfação a todos os beneficiados”.



O deputado lembrou ainda que o projeto vem contemplar todas as crianças brasileiras, independente de situação financeira. O objetivo, de acordo com Eduardo Veloso, é trazer o benefício a todas as crianças sem qualquer discriminação ”para que em seu dia-12 de outubro-tenham a mobilidade gratuita no transporte público para participar de todas as comemorações e eventos que venham a homenageá-las, tornando suas vidas mais prazerosas e felizes como toda criança merece”.



Milhões de Contemplados



Eduardo Veloso destacou ainda que ,segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua/2018 no Brasil nada menos que 17,1% da população é constituída por crianças (pessoas de até 12 anos de idade), ou seja, serão milhões de beneficiados que ,com toda certeza ficarão extremamente gratos e contentes com a homenagem em forma de gratuidade no transporte público. ”Sem esquecer que, ao garantir a gratuidade, facilitaremos o deslocamento de famílias carentes que, de outra forma, não teriam chance de deslocamento para a comemoração do 12 de Outubro junto de suas crianças”, concluiu.

