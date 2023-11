Dezenas de Médicos acreanos ingressam no Mais Médicos

Profissionais acreanos irão integrar as Unidades Básicas de Saúde de todo o país

Dezenas de médicos de todos os municípios acreanos ingressaram no programa Mais Médicos, do Governo Federal, no último mês.

Os profissionais, que atender em todas as cidades e capitais do país, na Atenção Primária de Saúde, são formados, em sua maioria, nas universidades da Bolívia, Paraguai , México e Venezuela.

No último ciclo do Programa, foram alocados dezenas de profissionais que residem na Regional do Alto Acre e demais municípios acreanos.

Ex- secretária de comunicação da Prefeitura de Brasiléia, a médica e jornalista Christiane Araújo integra a equipe de médicos que irá trabalhar na Capital do Amazonas.

A expectativa é de que os médicos cheguem aos lugares mais longínquos já a partir de dezembro, ocupando as vagas e levando atendimento médico a população em situação de vulnerabilidade social.

