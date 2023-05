Opera Acre realiza mutirão de cirurgias adulto e pediátricas no Alto Acre 

Há um ano e seis meses, o paciente Luan Carlos Saraiva, 12, aguardava uma cirurgia de hérnia umbilical. Segundo a mãe, Raimunda Saraiva, no início deste mês uma esperança se acendeu com o mutirão de consultas e exames pré-operatórias na própria cidade de origem e neste sábado, 21, Luan enfim teve a oportunidade de realizar esse procedimento.

Paciente pediátrico Luan Carlos de 12 anos. Foto: Cedida.

“Esse programa é uma oportunidade para quem mora longe de Rio Branco, pois não temos condições de termos muitos gastos e só de estar perto de casa, nos dá um alívio”, explicou a mãe de Luan.

A história é a mesma de muitas que se ouviu entre os 54 pacientes que passaram por procedimentos cirúrgicos ocorridos neste final de semana, no Hospital Regional de Brasileia, Raimundo Chaar, pelo Programa Opera Acre. Pacientes dos municípios de Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri, adultos e pediátricos foram contemplados.

“Fizemos um levantamento de toda a demanda do Alto Acre para acabar com o sofrimento de pacientes que não conseguiam se deslocar até Rio Branco, a Secretaria de Estado de Saúde descentralizou os serviços, levando as equipes até o paciente e oferecendo cirurgias em seus municípios de origem, além de levarmos desta vez cirurgias pediátricas”, explicou Shirley Nascimento, chefe da regulação de cirurgias do programa Opera Acre.

Cerca de 54 pacientes passaram por cirurgias neste final de semana e dentre estes pacientes pediátricos. Foto: Cedida

Para as crianças tudo foi preparado com muito cuidado, para que não houvesse nenhum medo. As crianças ao se internarem foram surpreendidos com fantasias de super-heróis e todos os procedimentos foram um sucesso.

Foram realizadas cirurgias de hérnias, vesículas, postectomia, hidrocelectomia, lipomas e colecistectomia. Em média uma equipe de 30 pessoas esteve trabalhando para a realização dessas cirurgias no Alto Acre.

Exalta Rodrigues da Silva, 57, foi uma das pacientes atendidas pelo programa. Foto: Cedida.

A senhora Exalta Rodrigues da Silva, 57, sofria com gastrite e tempos depois de um tratamento voltou a ter fortes dores, mas essas eram diferentes do incomodo anterior. Em uma das crises descobriu que a situação era cálculos biliares, conhecido popularmente como pedras na vesícula.

Dona Exalta passou por avaliação médica pré-operatória e em menos de três semanas realizou neste fim de semana, a cirurgia de colecistectomia. “Foi muito rápido desde a avaliação cirúrgica e o procedimento. Estou feliz de poder me ver livre dessas dores e ter uma vida norma. Agradeço toda a equipe do Programa Opera Acre”, destacou.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp