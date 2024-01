Colono que atropelou dois na BR 317 não resiste e morre horas depois no hospital em Brasiléia

Por Alexandre Lima

O colono Mikael Oliveira da Silva, de apenas 25 anos, não resistiu aos ferimentos causados no acidente em que atropelou dois colegas que caminhavam na Estrada do Pacífico – BR 317, na noite desta segunda-feira, dia 15, por volta das 19h40, saindo de Brasiléia.

Mikael pilotava a moto com sua companheira na garupa, Maria Chaila Souza de Almeida, de 20 anos, rumo à sua casa localizada no km 59. Quando estava entre o km 18 e 19, teria sido encandeado por um carro que vinha sentido contrário.

Quando teria percebido, já estava encima dos colegas que iam a pé para um centro de recuperação para dependentes químicos, localizado a poucos quilômetros do local onde estavam. Sandy Júnior (26), que estava na companhia de um menor de 15 anos, sofreu um forte impacto, lhe causando ferimentos na cabeça.

Mikael sofreu uma fratura na base do crânio seguido de hemorragia interna, além de uma fratura no braço esquerdo. Próximo a meia-noite, o jovem não resistiu e morreu. Sua companheira ficou em observação devido reclamar de muitas dores na região do abdômen, da mesma forma o adolescente.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp