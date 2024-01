Acidente com moto na Estrada do Pacífico resulta em quatro pessoas feridas: Duas em estado delicado

Por Alexandre Lima

Quatro pessoas derem entrada no Hospital Regional do Alto Acre na noite desta segunda-feira, dia 15, após envolvimento em um acidente ocorrido por volta das 18h50 entre os km 18 e 19 da BR 317. Entre os feridos, está uma mulher que estava na garupa da moto.

Segundo foi apurado no local do acidente pela equipe do jornal oaltoacre.com, o casal identificado como; Mikael Oliveira da Silva que pilotava a moto e sua esposa, Maria Chayla, que estavam em uma modelo Honda/Bros, se deslocavam para casa, localizada no km 59 da BR 317 – Estrada do Pacífico.

Segundo uma parente que chegou no hospital, o casal esteve na cidade juntamente com o filho pequeno, mas, ao retornarem, ele foi com a avó em um carro, enquanto eles retornavam de moto.

Sandy Júnior, caminhava na estrada quando foi atropelado pela moto.

Quando estavam entre o km 18 e 19, teriam sido encandeados por carro que vinha sentido contrário, e quando passou, percebeu que já estava encima de dois jovens sem chance de desviar, atropelando a dupla violentamente.

Sandy Junior, de 26 anos, estava na companhia de um menor de 15 anos, ambos são moradores de um centro de recuperação para dependentes químicos, conhecido como Caminho da Luz, estavam caminhando pela BR quando aconteceu o atropelamento.

Menor de 15 anos estava na companhia de Sandy Júnior quando foram atropelados…

Após a batida, o casal Mikael e Maria saíram da estrada e caíram de uma altura de aproximadamente três metros for da estrada. O colono sofreu um forte trauma craniano, possível fratura no braço esquerdo e seu estado de saúde foi considerado delicado. Já sua esposa, reclamava de dores na região da cintura e chegou consciente no hospital.

Sandy também sofreu um forte trauma na cabeça, sangrava bastante e ficou caído no meio da estrada, sendo o primeiro a ser levado para o hospital. O menor, também estava consciente, mas reclamava de dores abdominais.

Equipes do SAMU e Bombeiros que estiveram no local, tiveram o apoio de pessoas, para poder retirar o ferido do local, com rodas e cavando o barranco para que os socorristas imobilizassem o ferido e conseguir levar para a ambulância.

Estado de saúde de Mikael foi considerado delicado.

Mikael foi considerado o mais grave, devido a fratura na cabeça e perdia sangue. A equipe médica de plantão realizou os primeiros atendimentos para estabilizar o paciente e iria aguardar o estado clínico nas próximas horas, para saber se será necessária sua transferência para a Capital a qualquer momento.

As informações ainda estão sendo apuradas pelos patrulheiros rodoviários federais (PRF), que estiveram no hospital e no local. O laudo sobre o acidente não tem uma data para ser divulgado.

