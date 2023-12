Com apoio de Alan Rick, projetos que autorizam Acre a acessar R$ 384 milhões de fundos internacionais são aprovados no Senado

Projeto que garante recursos para obras estruturantes no Acre foi relatado pelo senador

O senador Alan Rick (União Brasil) votou pela aprovação dos projetos de Resolução 123/2023 e 125/2023 que garantem que o governo do estado possa acessar créditos junto ao Fundo Financeiro do Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) e ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), respectivamente.

O PRS 123/2023 foi relatado pelo parlamentar e libera até R$ 189,9 milhões. Todo esse recurso será utilizado para obras importantes como a interligação do bairro Quinze com a Regional da Baixada da Sobral, a orla da Raimundo Escócio, no Centro, a orla do Quinze e a implantação do Arco Metropolitano, 21,3 km de estrada que ligará todo o entorno de Rio Branco, o que vai diminuir o tráfego de veículos de carga nas ruas da cidade.

Já o PRS 125/2023 prevê investimentos no Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público do estado do Acre (Pro-gestão Acre) na ordem de até R$ 194,8 milhões.

“Fico feliz com a aprovação no Plenário da casa dos dois projetos que aprovamos anteriormente na Comissão de Assuntos Econômicos, um deles com o nosso relatório. São mais investimentos que vão levar, além de obras estruturantes, o aquecimento da nossa economia, emprego e renda. É o que o nosso estado precisa e estamos aqui trabalhando por isso” – disse o senador Alan Rick.

As proposições serão encaminhadas à promulgação.

