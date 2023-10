Com apoio de empresários de Epitaciolândia e Brasiléia Bombeiros realizam festividade para mais de 300 crianças

Por Alexandre Lima

Projeto idealizado há três anos traz alegria a crianças da fronteira

No último sábado, dia 14, o Corpo de Bombeiros Militares, com o apoio de empresários de Epitaciolândia e Brasiléia, proporcionou um dia de alegria e diversão para mais de 300 crianças. Este projeto, idealizado há três anos pela Sargento Luna, vem crescendo a cada edição, graças ao comprometimento do 5° Batalhão de Educação Proteção e Combate a Incêndios Florestais (5° BEPCIF), liderado pelo Capitão Ricardo, e diversos empresários que colaboraram com recursos financeiros e logísticos.

O evento também contou com o valioso apoio da Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Ação Social, que contribuiu com doações de alimentos, bem como do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), que disponibilizou quatro quadriciclos para passeios com as crianças.

As atividades proporcionadas no evento incluíram o tradicional banho de mangueira, tirolesa, passeios de quadriciclos, escorregador em lona de sabão, lanches como cachorro-quente, bolos, refrigerantes e pipoca, além de pula-pula e a distribuição de sacolinhas de lembrancinhas.

O Comandante do 5° Batalhão, Capitão Ricardo Moura, expressou profunda gratidão a todos os envolvidos na realização deste evento solidário, incluindo a Senhora Eliana Rodrigues, que confeccionou bolos para a ocasião, e todos os demais colaboradores. Ele enfatizou que a motivação para esse esforço conjunto é a felicidade das crianças atendidas, citando a fala de um dos pequenos participantes, que descreveu o sábado como o dia mais feliz de sua vida, enfatizando que tal alegria não tem preço.

Este evento demonstra a importância da união de esforços entre instituições militares, empresários locais e a comunidade para proporcionar momentos de felicidade e diversão para as crianças que mais necessitam.

