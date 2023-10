Grupo Axé Capoeira leva Ação solidária para Crianças do Assentamento Bahia em Epitaciolândia

Por wesley cardoso

Uma ação de amigos do Grupo Axé Capoeira, proporcionou um domingo superdivertido para as crianças que moram no assentamento Bahia (Antiga Guascor) no município de Epitaciolândia.

O Grupo que é comandado Pelo Mestre Esquilo (Tacysson Lima), resolveram fazer essa boa ação para garantir que o dia das crianças daquela localidade não passasse em branco.

Durante toda a manhã foram desenvolvidas diversas brincadeiras, rodas de capoeira e distribuição de presentes.

O Organizador do evento Tacysson Lima Falou da sua alegria em poder proporcionar ações como essa para famílias carentes de Epitaciolândia.

“Primeiramente quero agradecer a todos que direto ou indiretamente nos ajudaram a realizar e festa, no final das contas, somos nós que ganhamos o maior presente em forma de carinho e alegria. A todos os apoiadores a minha gratidão, com esse apoio conseguimos levar um pouco de alegria as crianças do Assentamento Bahia. ” Destacou Mestre Esquilo.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp