Com atração principal da Banda Babado Novo, Prefeito Jerry Correia anuncia três noites de carnaval fora de época em Assis Brasil

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, anunciou oficialmente as programações que serão realizadas em alusão aos 47 anos de Emancipação Política e Econômica do Município de Assis Brasil.

Na noite desta segunda feira 24, o chefe do executivo reuniu vários seguimentos como imprensa, forças de segurança, comerciantes, pequenos empresadores, Sebrae e vereadores para apresentar um pacote de atrações para o aniversário da cidade.

Além de uma vasta programação esportiva, feiras e desfiles cívicos, Assis Brasil será palco do Carnavassis (Carnaval fora de época) que já se tornou tradição e aparece como uma grande atração turística no mês de maio.

E esse ano, as três noites serão animadas por bandas de renome estadual, bandas regionais e como atração principal na noite do sábado dia 13, a Banda Baiana Babado Novo comandará a festa.

Segundo Jerry Correia, a festa além de trazer entretenimento para a população vem em boa hora para aquecer o comércio local.

“A festa além de ser uma opção de diversão, gera um aquecimento no comércio local, estamos contando com a poio do governo do estado do Acre e de nossos comerciantes, durante toda a semana será realizado uma vasta programação para comemorarmos o 47º aniversário da nossa querida Assis Brasil, a expectativas são muito boas. ” Ressaltou o gestor.

