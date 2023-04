Cantora Nayara Vilela ia participar dos festejos de Assis Brasil em maio

Por Alexandre Lima

Nayara Vilela iria se apresentar no carnaval fora de época de Assis Brasil em maio próximo.

O caso da morte Nayara Vilela, de 32 anos, que foi encontrada morta em sua casa, localizada na Estrada das Placas, em Rio Branco, com um tiro no peito, na noite desta segunda-feira, 24, ainda repercute após vídeos feitos pela cantora divulgados na internet.

A arte do evento será mudada após organização saber da tragédia com a cantora.

Uma cantora talentosa, Nayara tinha agenda cheia e se apresentava em eventos pelo Estado, fazendo com que fosse muito conhecida e muito requisitada. No final do dia desta segunda-feira, na cidade de Assis Brasil, o prefeito Jerry Correia e sua equipe, reuniu a imprensa e convidados, para anunciar a programação alusiva ao aniversário do município.

Entra as atrações, que inclusive terá uma banda de renome nacional, Babado Novo, estava a participação de Nayara, que se apresentaria na cidade na abertura dos três dias de festa.

Após a organização saber da tragédia envolvendo a cantora, iniciou a procura de uma atração para ocupar o seu lugar no evento. “Ficamos muito triste em saber dessa tragédia. Nayara seria uma de nossas atrações na programação de aniversário de Assis Brasil. Nossos sentimentos aos familiares e amigos”, comentou o gestor do município.

