Com emenda de Alan Rick, Jocum recebe veículo para fortalecer ações sociais em Rio Branco

O veículo é mais um investimento feito pelo mandato do senador no trabalho de assistência às famílias em vulnerabilidade realizado pela organização Jovens com uma Missão

Nesta quinta-feira, 21, o senador Alan Rick (União Brasil) e o prefeito Tião Bocalom (PP) entregaram um veículo 0km para a organização cristã Jovens com uma Missão (Jocum) em Rio Branco. O veículo foi adquirido com emenda destinada pelo senador que já indicou R$ 750 mil para as ações da entidade social.

“É mais um veículo, além dos equipamentos, da Van e de outros investimentos que somam R$ 750 mil para a Jocum. A gente sabe que a Jocum, juntamente com outras entidades, acolhe pessoas em situação de rua, em dependência química, meninas em vulnerabilidade, casos em que a sociedade precisa da mão amiga das instituições. Estou muito feliz que junto com o prefeito Tião Bocalom estamos entregando esse carro completo para essa entidade que cuida de pessoas.” – disse o senador Alan Rick.

A presidente da Jocum, Rebeca Belom, falou que o veículo chegou em boa hora e ajudará muito nos deslocamentos tão necessários para o desenvolvimento do trabalho da entidade.

“Nós temos vários trabalhos em lugares diferentes da cidade, são 3 casas de assistência, distantes uma da outra, então é necessário que tenhamos esse veículo para atender todas as demandas, ajudar ainda mais as pessoas. Quero agradecer no nome do senador Alan Rick e do prefeito Bocalom a todos que trabalharam para que esse dia chegasse” – relatou.

“O senador Alan Rick, como cristão que é, tem olhado com muito carinho para as entidades que chegam onde muitas vezes, nós não conseguimos chegar. A Jocum tem uma história bonita, uma história antiga, uma história de cuidar de gente, de cuidar de pessoas, de buscar ajudar aos mais vulneráveis e esse trabalho que estamos fazendo aqui, com a entrega desse veículo é uma forma de fortalecer essa corrente do bem” – disse o prefeito Tião Bocalom.

