Brasiléia 113 anos: Prefeitura intensifica trabalho nas ruas do município

Dando sequência aos trabalhos de melhorias da cidade, a Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria de Obras, está com a operação Tapa- buracos com massa asfáltica nas ruas: Manoel Ribeiro (centro) e Ernestino do Amaral, no bairro Ferreira Silva. Os serviços contemplam a retirada de material comprometido e correção do pavimento.

De acordo com o secretário de Obras, Francisco Lima, a ação está acontecendo com recursos próprios da Prefeitura e em breve a parte alta da cidade também receberá o benefício nas ruas de maior acesso e que não estão em boas condições. “Seguindo a determinação da nossa prefeita Fernanda Hassem, estamos com a Operação Tapa-buracos, realizado com massa asfáltica em vários pontos da cidade. Nesse momento estamos dando prioridade para o centro da cidade, ja estivemos fazendo melhorias no entorno do Centro Cultural, entrada do hospital, nas ruas Manoel Ribeiro, Pedro Pereira, diversas ruas estão sendo comtempladas. Queremos Salientar também que é com recursos próprios, e essas ruas serão restauradas”, destacou o secretário.

A Prefeita Fernanda Hassem ressalta o compromisso de melhorar a trafegabilidade das ruas do município. ” Com a chegada do verão, estamos intensificando nossas frentes de trabalho nos bairros de Brasiléia, com ações de limpeza e pavimentação com asfalto” finalizou a Prefeita

