Com média de R$ 6,64, gasolina vendida no Acre inicia setembro como a mais cara do país

Por ac24 Horas

De acordo com o boletim semanal da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) atualizado nesta sexta-feira (1) o Acre entra em setembro com o preço médio mais alto do País para o litro da gasolina comum: R$ 6,64, mesmo valor observado na última semana de agosto.

O etanol tem o preço médio do litro cotado em R$ 4,74, mantendo o valor da semana anterior, fim de agosto.

Já a botija de 13 quilos do gás de cozinha custa em média R$ 112,06 e o diesel comum e o S10 a R$ 6,68 e R$ 6,73, respectivamente.

É possível que o movimento de alta nos combustíveis ocorreu depois que a Petrobras, principal produtora de combustíveis do país, anunciou em meados de agosto um aumento de 16,3% nos preços médios da gasolina e de 25,8% nos do diesel vendidos a distribuidoras.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp