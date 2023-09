Durante encontro de empresários em Washington, governador Gladson Cameli discursa sobre potencial de negócios do Acre

Por Agência Acre

O Lide Brazil Development Forum é um evento que reune entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, grandes lideranças, entre governadores, prefeitos, senadores, deputados, o presidente do Banco Central e empresários do Brasil e dos Estados Unidos. Oportunidades de negócios, melhorias da infraestrutura e desenvolvimento sustentável são os principais temas no encontro realizado em Washington D.C, nos Estados Unidos.

“Nosso objetivo é promover o desenvolvimento sustentável do país por meio das perspectivas econômicas. Por isso, é importante a participação de gestores públicos, como o governo do Acre e os demais presentes. É um encontro inédito das três organizações com sede em Washington – BID, IFC e Banco Mundial -, um momento importante para a nossa economia e para alavancar novos investimentos.” declarou o empresário e ex-governador de São Paulo, João Doria, um dos fundadores do Lide.

O governador Gladson Cameli participou do encontro. No painel sobre “Oportunidades de financiamentos para infraestrutura e serviços públicos nos estados e municípios brasileiros”, ele discursou durante 10 minutos.

Enfatizou os ajustes e a organização econômica e administrativa do estado nos últimos anos, os avanços no agronegócio e o respeito ao meio ambiente como marcas que credenciam o Acre como um estado com grande potencial de investimentos.

“Somos uma referência no Brasil. Temos parcerias, como o banco alemão KFW que já beneficiou milhares de famílias acreanas. Portanto, esta é uma oportunidade para ampliarmos nosso esforço de continuar cuidando das pessoas”, afirmou o governador.

Ainda durante o discurso, Gladson Cameli apresentou para empresários brasileiros e americanos o potencial de negócios do Acre nas áreas de logística, biotecnologia, turismo e energia.

Gladson Cameli finalizou o discurso dizendo que: “Vivemos em uma região do planeta com 30 milhões de habitantes. No Acre, quase um milhão de pessoas. Estamos em uma região estratégica. Uma ligação entre o Brasil e os gigantes mercados de consumo asiático. Essa é uma oportunidade para o Acre. Mas também para todo o Brasil”.

O diretor regional da Corporação Financeira Internacional (IFC), Manuel Reyes, afirmou que a instituição está pronta para financiar projetos de infraestrutura nos estados e cidades brasileiras. “Temos o compromisso de melhorar a vida das pessoas nos países em desenvolvimento, investindo no crescimento do setor privado. Essa é uma grande oportunidade de conhecer o potencial de cada estado e o Brasil poderá ser protagonista em nitrogênio verde, disse o diretor.

