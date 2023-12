Com pagamento integral do 13º salário nesta terça, (12) a  prefeitura injetou 2 milhões na economia de Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia pagou na tarde desta terça-feira, 12, o 13º salário de todos os servidores públicos municipais. Conforme anunciado pelo prefeito Sérgio Lopes, o montante chega a 2 milhões de reais, o dinheiro no bolso do funcionário significa um aquecimento considerável nas vendas neste período que antecede as festas de fim de ano movimentando a economia local.

De acordo com o cronograma elaborado pelas secretarias de Administração e de Finanças, o pagamento do 13º salário foi efetuado em um único dia para todos os servidores da ativa e comissionados.

Sérgio Lopes enfatizou a importância de pagar a folha em dia.

“É um compromisso nosso de pagar em dia nosso servidores, hoje estamos pagando de forma integral o 13º salário, isso gera a garantia de um bom aquecimento na nossa economia local, e, garante que todos possam honrar seus compromissos e festejar o fim de anos com seus familiares e amigos.” Pontuou o prefeito.

