Isenção de imposto: projeto de Eduardo Velloso estabelece isenção de IPI para veículos com motor elétrico

Projeto de autoria do deputado Eduardo Velloso( UB) estabelece isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados(IPI)para veículos automotores de fabricação nacional equipados com motor elétrico para propulsão ou fornecidos para propulsão com combustíveis de origem renovável.



O objetivo, segundo o deputado, é mitigar os impactos da queima de combustíveis fósseis, diminuindo a poluição atmosférica, além de promover um consumo de energia mais eficiente.



De acordo com o deputado acreano, os veículos de propulsão elétrica terão ainda custo de abastecimento menor, assim como a manutenção e eventuais consertos. ”Num mundo cada vez mais preocupado com o equilíbrio ambiental,o veículo de propulsão elétrico se apresenta como menos poluente, mais silencioso e ,portanto, muito mais adequado para as exigências ecológicas de nossos dias,”, argumentou o parlamentar

Velloso relata ainda que ,segundo dados da OMS, a poluição no ar-intimamente ligada á queima de combustíveis fósseis-está associada a doenças cardiovasculares ,doenças respiratórias e até mesmo câncer. Sem esquecer, destaca o deputado, que os veículos de propulsão elétrica emitem 50% menos do efeito estufa, que os carros a gasolina durante toda a sua vida útil, “além de ser altamente eficiente quando colocado em movimento”.

Indústria nacional.

Velloso salientou ainda que a proposta busca incentivar a indústria nacional a integrar essa tecnologia em suas linhas de produção, ”colocando o Brasil alinhado com os países mais desenvolvidos neste setor, e ainda tirando nosso país da dependência dos combustíveis fósseis(petróleo) que hoje alimenta quase 70% do setor de transportes”.

