Jovem Brasileira é presa por posse de Maconha em Aeroporto Internacional de Cobija – Bolívia

Por Jonys David (Ceara)

Com informações de KikeNavalaPeriodista

No dia 9 de janeiro de 2024, uma jovem brasileira, de aproximadamente 21 anos, foi apreendida no Aeroporto Internacional Cap. Aníbal Arab por agentes de narcóticos. Portando cerca de 3 gramas de substâncias controladas, a jovem foi identificada pelo cão farejador antidroga durante uma verificação de bagagem na sala de pré-embarque.

A fiscal de substâncias controladas, Blanca Elena Ardaya, afirmou que a brasileira não identificada admitiu que a quantidade encontrada era destinada ao seu consumo pessoal. A jovem agora enfrenta acusações de consumo e posse para consumo de substâncias controladas. A pena estabelecida é de 6 meses de privação de liberdade, com a possibilidade de internação em uma clínica para reabilitação.

Ardaya alertou que a escolha da clínica é crucial; caso não seja especificada, a medida pode ser revogada, resultando no cumprimento da sentença na prisão de Villa Busch. Este incidente destaca a vigilância das autoridades no combate ao tráfico de drogas e ressalta as consequências legais para quem é flagrado em posse de substâncias ilícitas.

