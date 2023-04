Comunidades ribeirinhas e indígenas recebem atendimento para emissão da Carteira Identidade Nacional

FONTE: oaltoacre.com

O Instituto de Identificação da Polícia Civil do Acre participou do Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), em que realizou a emissão de Carteira Identidade Nacional (CIN), no Seringal Paraíso, local de difícil acesso em Tarauacá. A ação ocorreu na semana passada, entre os dias 19 e 20 de abril na escola municipal Coronel José Marques de Albuquerque I, alcançando 285 pessoas para emissão do documento.

Os profissionais que atuaram na ação chegaram ao local por meio de barcos, pois enfrentaram entre cinco a seis horas de viagem em batelões (embarcação pequena utilizada para transporte de materiais e pessoas), subindo o Rio Murú até chegar ao Seringal Paraíso. Eles atenderam também uma comunidade indígena que fica há três horas de barco do Seringal.

No Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Acre, houve diversos atendimentos, dentre eles um casamento coletivo, e logo após o matrimônio, os casais puderam retirar a CIN com o novo nome de casado.

De acordo com o diretor do Instituto de Identificação da Polícia Civil, Júnior César da Silva, essa ação visa levar cidadania a todas as comunidades, seja elas ribeirinhas ou indígenas.

“A emissão da CIN busca priorizar o atendimento aos cidadãos que nunca possuíram RG, sendo então o primeiro documento da pessoa, ou seja, a primeira via, como mostra o banner acima”, enfatizou.

