Condutor realiza manobras perigosas em via pública e acaba preso pela PM por porte ilegal de arma de fogo

Por Assessoria PMAC

Guarnição do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) apreenderam na madrugada deste domingo, 15, uma arma de fogo no Centro de Brasileia. Um homem de 36 anos foi preso no local.

Militares realizavam patrulhamento de rotina, quando visualizaram o condutor de um veículo Fiat Punto realizando zigue zague em via pública.

Diante do perigo aos pedestres, os militares deram voz de parada ao veículo, sendo inicialmente ignorados pelo condutor. Após um pequeno acompanhamento foi possível proceder a abordagem, sendo encontrado um revólver calibre 38 municiado no interior do veículo.

O condutor do automóvel recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Brasileia.

