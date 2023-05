Corpo de jovem é encontrado sem o coração e vísceras pra fora na zona rural de Rio Branco

Por Alexandre Lima

A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar mais um assassinato em Rio Branco.

Um jovem, que não teve a identidade revelada, foi encontrado morto em uma área de mata, no Ramal Três Irmãos, na Estrada do Panorama, zona rural da capital.

O cadáver foi localizado no início da tarde desta segunda-feira, 1. A suspeita da Polícia Civil é que a vítima foi levada para a região, onde foi torturada e executada por determinação do “tribunal do crime”.

Como o corpo estava em estado de decomposição não foi possível fazer a identificação.

Peritos do Instituto Criminalística da Polícia Civil constataram que, a vítima tinha ferimentos na região do peito, onde foi retirado seu coração e vísceras ocasionado por arma branca e, também um profundo corte na cabeça.

Os dedos da mão esquerda estavam decepados. O jovem antes de ser assassinado foi amarrado pelas pernas.

O corpo foi encontrado, após um colono perceber uma movimentação de urubus no local. “O vizinho veio aqui e, deparou-se com o corpo na minha terra. Logo em seguida ele avisou”, disse o proprietário da área.

Depois da perícia de local, o cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A Equipe de Pronto Emprego da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC), esteve no ramal colhendo informações.

O crime será investigado na sede da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil

