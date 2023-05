No Dia do Trabalhador, Comunidade rural de Assis Brasil recebe anuncio da construção da tão sonhada ponte no Porto da Balsa

Assessoria

Neste 1° de maio, na comunidade do poço da Balsa centenas de pessoas de diversas comunidades participaram do lançamento da obra de construção da ponte sobre o Igarapé São Pedro, zona rural de Assis Brasil.

O lançamento foi realizando pelo Governo do estado em parceria com a prefeitura de Assis e contou com a presença do prefeito de Assis Brasil Jerry Correia, com Diretor de Desenvolvimento Regional do Deracre Toni Roque, Representante do governo no Alto Acre Joelso Ponte, deputado estadual Tadeu Hassem além de vereadores, assessores do governo secretários municipais e comunidade.

No final do mês de março, o prefeito Jerry esteve no gabinete do presidente de Deracre Sócrates Guimarães, onde recebeu a notícia de que o Deracre e a prefeitura estariam realizando um sonho antigo no Porto da Balsa, ramal Beija-flor, construindo uma ponte que facilitará a vida dos produtores rurais da localidade.

Naquela ocasião o representante do órgão estadual deixou acertado que dia 1° de maio a obra seria anunciada na comunidade e depois os trabalhos teriam inicio. A parceria com o governo do estado é sempre reconhecida pelo prefeito Jerry, e tem mudado a realidade de Assis Brasil.

O deputado Tadeu Hassem (Republicanos), destacou a importância da obra para a comunidade rural de Assis Brasil. “Hoje é um dia importante para o nosso país, dia 1° de maio Dia do Trabalhador e eu estou aqui em Assis Brasil na comunidade do Porto da Balsa, nesse importante investimento de parceria entre a prefeitura de Assis Brasil através do prefeito Jerry e o governo estadual através do Deracre…Aqui vai será construída uma ponte em pareceria com a comunidade…E eu como parlamentar, é uma das minhas atribuições estar acompanhando as ações do governo e da prefeitura”, pontuou.

Hassem aproveitou para lembrar que em 13 dias, o município de Assis Brasil estará completando mais um ano de emancipação política administrativa, e externou votos de parabéns a todos os assisbrasilienses.

Para o produtor rural Giliarde Souza, o sentimento é de gratidão pela obra anunciada que vai mudar a vida dos trabalhadores rurais locais. ” Primeiramente gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, que o prefeito está dando para nós de grande e fundamental importância, não só para a comunidade Santa Clara mas para todos os moradores que ficam depois do Igarapé São Pedro, nós sabemos a dificuldade que passamos durante as enchetes, o inverno …E hoje estamos realizando mais um sonho para a nossa comunidade”, comemorou.

No ato da atividade, o prefeito Jerry fez questão de reconhecer as parcerias para que nessa data, mais uma ação pudesse ser anunciada no municipio. “Realização de um grande sonho para essa comunidade aqui do Poço da Balsa, não só essa comunidade, mas adjacências também. Meus agradecimentos ao governador Gladson Cameli, ao Deracre, ao deputado Tadeu Hassem, ao ex deputado Antônio Pedro, a todos os vereadores, a todos que se empenharam para que hoje a gente pudesse está aqui lançando essa obra, mas especialmente aos trabalhadores e trabalhadoras que nesse dia do trabalho estão recebendo essa importante obra que vai mudar radicalmente a vida das pessoas que moram nessa região”, finalizou.

A ponte sobre o igarapé São Pedro terá a extensão de mais de 70 metros de cumprimento.

