Prefeitura realiza 2º edição do projeto de Aprendizagem escolar de Brasiléia

A prefeitura de Brasiléia através da secretaria municipal de Educação realizou nesta terça-feira, 9, o lançamento da segunda edição do do Projeto de Aprendizagem Escolar Brasiléia – PAEB 2023.

O projeto visa garantir ação pedagógica de recomposição para reforçar a aprendizagem dos alunos que estão abaixo do nível básico e que se encontram no 5º ano.

Nesta edição, participam alunos das escolas Socorro Frota, Elson Dias Dantas, Rui Lino e das três escolas Nucleadas.

Participaram da abertura, a secretária municipal de Educação, Francisca Oliveira, Suli Guimarães representando a prefeita Fernanda Hassem, vereadores: Lessandro Jorge, Rogério Pontes, e Elenilson Cruz, gestores e alunos participantes do projeto.

Para a gestora da escola Rui Lino, Alessandra Furtado o Projeto é uma prática inovadora que contribui para o fortalecimento da educação do município. “Quero falar com muita convicção a respeito de práticas inovadoras. Esse projeto de recomposição de aprendizagem é de extrema importância para o fortalecimento da educação do município, tendo em vista que é urgente ações como essa, um olhar diferenciado que fortalece as nossas ações dentro das escolas”, disse a gestora.

A gestora da escola Socorro Frota, Elisandra Menezes, que tem o melhor IDEB do município, considerou como positiva as ações realizadas pelo projeto. “Esse ano eu acredito que será muito mais positivo, porque já estamos iniciando, em maio e vai até dezembro, serão oito meses de um trabalho de recomposição de aprendizagem com os nossos alunos”, ressaltou.

A secretária de educação, Francisca Oliveira, explica sobre os objetivos do Projeto.

“Iniciamos esse projeto em 2022, com a duração de quase três meses. Esse ano sentamos com a prefeita Fernanda Hassem e ela nos deu total suporte e apoio financeiro para os investimentos necessários para a realização deste projeto. O nosso público- alvo são os alunos do 5º ano que precisam avançar e adquirir as habilidades e competências para as séries que estão matriculados”, afirmou.

A secretária disse, ainda, que este ano é desafiador, por ser de avaliação do ensino de todas as escolas do Brasil, e Brasiléia tem o compromisso de manter e elevar o nível da educação da rede municipal.

