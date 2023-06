Culpado: Justiça condena assaltante que matou idoso durante arrastão em ônibus

FONTE: oaltoacre.com

O presidiário Elton Oliveira Meira foi condenado a quase 35 anos de prisão pelos crimes de roubo, corrupção de menores e latrocínio, roubo seguido de morte.

A decisão foi do Juiz da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco, Gustavo Sirena, que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre.

Elton Oliveira foi preso por policiais militares na tarde do dia 10 de janeiro deste ano.

Na hora da abordagem, ele estava na companhia de um adolescente. Horas antes, a dupla tinha entrado em um ônibus e logo depois anunciou o assalto.

Na ação criminosa, passageiros foram rendidos e obrigados a entregar dinheiro, telefones e objetos de valores.

Durante a execução do roubo Elton Oliveira Meira, atirou no idoso Silmar Gomes da Silva de 64 anos. O aposentado dormia e teria se assustado com o criminoso.

A vítima não resistiu ao ferimento e morreu no interior do coletivo, que seguia pela BR-364, para a zona rural de Rio Branco.

No total, 13 passageiros foram rendidos pela dupla que portava uma escopeta e um revólver.

Na mesma decisão que condenou Elton Oliveira, foi negado ao réu o direito de recorrer da sentença em liberdade.

A defesa do réu ainda pode recorrer à Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre.

