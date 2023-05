Após mais de 40 dias, sete detentos que fugiram de presídio no Acre seguem foragidos

Sete detentos que escaparam do Presídio Manoel Neri da Silva, na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, continuam foragidos após mais de 40 dias desde a fuga.

De acordo com informações do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), 12 detentos conseguiram fazer um buraco na parede de uma das celas da unidade e fugiram por volta das 11h do dia 13 de abril.

Até o dia seguinte à fuga, quatro presos tinham sido encontrados. E nessa segunda-feira (29), uma força-tarefa da Segurança Pública do Acre recapturou o detento Fernando Soares da Silva no bairro Formoso, dias após ter aparecido em vídeos de assaltos a lojas de celulares no Centro da Cidade. Ele foi ferido durante a captura e foi levado ao hospital, mas não corre risco de morte.

Silva é investigado pela Polícia Civil por suposta participação em, pelo menos, quatro assaltos na cidade desde o mês passado, quando fugiu do presídio.

Vídeos de assaltos em estabelecimentos comerciais mostram a participação do foragido Fernando Soares da Silva nos crimes. Um dos casos foi na sexta-feira (26), onde um grupo assaltou uma loja de celulares no centro de Cruzeiro do Sul.

Um outro vídeo, do dia 19 de maio, mostra um assalto também em uma loja de celulares, onde supostamente o foragido participa da ação. Pelas imagens, ele e um comparsa aparecem rendendo uma funcionária e roubando vários aparelhos de celular.

Fuga em presídio

Com ajuda de denúncias anônimas e o serviço de inteligência, o Iapen informou, 15 dias depois da fuga, que alguns dos detentos estavam escondidos na zona rural da cidade. As investigações apontavam ainda que havia foragidos tentando chegar no Peru pelo Rio Juruá.

O grupo fez um buraco na cela e aproveitou o revezamento da equipe da Polícia Penal para fugir. Inicialmente, o Instituto de Administração Penitenciária havia informado que onze presos tinham fugido e três recapturados.

Os foragidos são:

Francisco Janielisson Nascimento Silva Orleilson Xavier Batista; Maicon Silva Batista Paulo Sérgio da Silva Rocha Sávio de Oliveira Gomes Ueslei Araújo da Silva Roberto da Silva Marinho

