Culpado: Presidiário que matou mulher com 29 facadas é condenado no Acre

Por Alexandre Lima

A decisão foi do Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri, que aceitou a tese apresentada pelo Promotor de Justiça Carlos Pescador.

Por maioria dos votos, o presidiáiro Eronilson da Silva Gomes, foi condenado a 21 anos e 4 meses de prisão, pelo assassinato da dona de casa Jacineide Ferreira de Lima Oliveira.

Eronilson Gomes, que confessou a autoria do crime, foi julgado nesta quinta-feira, 10, pelo assassinato da dona de casa Jacineide Ferreira de Lima Oliveira.

O crime aconteceu em 23 de novembro de 2021, no Beco dos Bambus, Bairro Raimundo Melo.

Durante o interrogatório a Juíza Luana Campos, o assassinato, revelou que sua intenção era estuprar a vítima, mas como ela conseguiu escapar, ficou com raiva e decidiu mata-la.

Eronilson Gomes foi julgado e condenado pelo crime de estupro. Ele chegou a cumprir três de prisão. Mas ao ganhar a liberdade voltou a práticar crimes ainda mais grave.

Na sede da Delegacia de Homicídios o criminoso é investigado por outros dois assassinatos contra mulheres. Os inquéritos ainda estão em andamento.

