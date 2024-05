Curso preparatório apoiado pela prefeitura de Epitaciolândia aprova candidatos em diversos concursos no acre

O Concurso do Tribunal de Justiça do Acre, em andamento, divulgou nesta sexta-feira, 26 de Abril, o resultado da prova discursiva, a famosa e temida redação. Dentre os classificados estão diversos candidatos de Epitaciolândia.

PREPARAÇÃO GRATUITA EM EPITACIOLANDIA

Os felizardos e futuros funcionários públicos tiveram a oportunidade de se capacitar de forma gratuita em Epitaciolândia através do Curso Preparatório “Sempre+”.

O projeto que tem o apoio da prefeitura de Epitaciolândia em parceria com o Curso Sempre+, oferta preparação gratuita para diversos Concursos Públicos. Nos últimos anos foram ofertadas aproximadamente 600 vagas para cursos preparatórios focados nos Concursos do Corpo de Bombeiros, ISE, Instituto de Administração Penitenciária do Acre e Tribunal de Justiça do Acre, com aprovação em todos eles. Somente no Concurso da Polícia Penal e do TJ/AC o índice de aprovação foi de 40% dos candidatos que concluíram o curso.

NOTA MÁXIMA NA REDAÇÃO DO TJ/AC

O jovem Natanael foi aprovado no Concurso da Polícia Penal e no Concurso do TJ/AC. O Concurseiro foi destaque por tirar nota máxima na redação do Concurso do TJ. Natanael disse ser gratificante ser aprovados em dois concursos no intervalo de um ano e que o Curso Preparatório em Epitaciolândia é de fundamental importância para a preparação dos candidatos, destacando a motivação dos professores e a qualidade do ensino.

O Prefeito Sérgio Lopes fez questão de parabenizar pessoalmente os servidores da prefeitura Natanael e Suyane pela brilhante conquistam.

“Quando vemos que um servidor nosso consegue galgar um lugar mais alto. é motivo de muita felicidade, e melhor ainda e saber que o curso que a nossa gestão apoia é o propulsor disso tudo, isso mostra que estamos no caminho certo de investir na educação em todas as áreas, parabéns a todos que aproveitaram a oportunidade e adquiriram conhecimento para subir mais um degrau em suas carreiras.” Destacou Sérgio Lopes.

PROFESSORES CAPACITADOS

O Curso Preparatório para o Concurso do IAPEN com destaque para o cargo de Polícia Penal durou aproximadamente 08 meses, com aulas de segunda a sexta-feira, das 19h as 22h. A equipe de professores contou com Policiais Civis, Advogados, Promotora de Justiça, Defensor Público e Professor Mestre do Instituto Federal do Acre – IFAC.

O Advogado Thallis Felipe, professor do curso preparatório, destacou a importância de projetos como este para a população do Alto Acre, “Para mim, nascido e criado em Brasileia, poder lecionar em um curso preparatório ao lado de outros professores notoriamente gabaritados é uma honra, o estudo muda vidas e isso está sendo visto na prática, com a aprovação dos nossos alunos nos concursos públicos”.

SONHO QUE SE SONHA JUNTO VIRA REALIDADE

O Prefeito de Epitaciolândia, concurseiro nato, se diz muito feliz em poder ajudar tantos jovens na realização de seus sonhos em ter um emprego estável.

“Antes o ensino de qualidade era restrito a Capital Rio Branco; hoje nossos jovens e todos aqueles que buscam aprovação em um concurso público tem a oportunidade de se capacitar com qualidade sem precisar sair de Epitaciolândia”.

O idealizador do projeto e coordenador do Curso, Erodilso Souza, afirma que o apoio da prefeitura de Epitaciolândia é importante para a realização dos cursos e celebra a oportunidade de ver tantos alunos aprovados:

“É gratificante você ver o esforço e a dedicação de cada um dos envolvidos dando certo; nós buscamos montar um time de professores do mais elevado gabarito e o resultado é este, com aprovações, com nota máxima em Redação”.

