Forças de Segurança apreendem pneus e gasolina contrabandeados na BR 317

Por Alexandre Lima

Uma ação realizada na BR 317, sentido Epitaciolândia/Rio Branco, e3vitou que uma carga contendo vários pneus e gasolina adquiridos no lado boliviano de Cobija, capital do estado de Pando, que faz divisa com o Acre.

Segundo foi apurado, homens do Grupo Especial de Fronteira – Gefron, juntamente com homens do CPCães do 5º Batalhão do Acre e Polícia Federal, montaram barreira afim de realizar abordagens de rotina em veículos que trafegam na BR 317.

Foi quando pararam um veículo tipo caminhão, conduzido por um cidadão que entrou em contradição durante a conversa com os policiais, além de demonstrar nervosismo, fazendo com que os policiais realizassem uma vistoria mais minuciosa no veículo.

De pronto, foi descoberto o motivo do nervosismo do motorista. O mesmo tentava levar até a capital acreana, uma carga de pneus além de várias garrafas de gasolina de forma clandestina adquiridos na cidade boliviana de Cobija.

Por não haver notas fiscais e declaração, o homem recebeu voz de prisão e teve toda a carga apreendida, onde caracteriza crime de contrabando se define pela importação ou exportação de mercadoria proibida no país, e possui previsão expressa no artigo 334-A do atual Código Penal Brasileiro, com pena de reclusão de dois a cinco anos.

O homem e toda a carga foram levados para a delegacia da Polícia Federal, localizada na cidade de Epitaciolândia, onde será dado o perdimento ou doação.

