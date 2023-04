Decisão mantida: Assaltante que participou de roubo a barbearia em Rio Branco vai continuar preso

FONTE: oaltoacre.com

A Justiça do Acre manteve a prisão preventiva do assaltante Aldair Feitosa da Silva, acusado por invadir uma barbearia e trocar tiros com um policial.

A decisão foi Juiz da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco Gustavo Sirena.

Para o magistrado ainda persistem os motivos que fundamentaram a decretação da medida cautelar. Ele escreveu ainda que Aldair Feitoza e Júlio Cezar Tavares, agiram com extrema violência, ao realizarem disparos com arma de fogo, atingido duas vítimas.

O titular da Vara de Execuções penais enfatizou ainda que a prisão preventiva é a única medida eficaz para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

O assalto a barbearia, localizada na região da Cadeia Velha, ocorreu no dia 22 de dezembro do ano passado.

Durante a ação, Aldair Feitoza e Júlio Cezar renderam clientes e funcionários.

Mas antes da fuga, um policial que estava no local reagiu e a partir daí, houve uma intensa troca de tiros, entre os bandidos e o agente de segurança pública.

Durante o confronto dois clientes, sendo um adolescente, foram baleados.

O assaltante Júlio Cezar Tavares também ficou ferido. Ele foi atingido na região da costas é precisou ser socorrido pelo SAMU.

Desde de janeiro, o réu está em prisão domiciliar, já que teria perdido os movimentos da perna. Os dois acusados serão interrogados no dia 19 de maio deste ano. A audiência de Instrução e julgamento será realizada no Fórum Criminal.

