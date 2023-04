Prefeito Jerry Correia reúne com forças de segurança para alinhar planejamento da realização do 47º aniversário de Assis Brasil

Por wesley cardoso

O Prefeito de Assis Brasil Jerry Correia, reuniu-se com as forças de segurança para alinhar detalhes da realização das programações em comemoração ao 47º aniversário do município.

Nos dias 12,13 e 14 de maio, Assis Brasil será palco do Carnavassis (Carnaval Fora de Época). Porém para que tudo ocorra de forma tranquila e organizada, Jerry Correia e equipe estão acertando todos os detalhes, dentre eles, a parte da segurança que envolve Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Policia Civil e Conselho Tutelar.

Participaram da reunião o Comandante da Polícia Militar em Assis Brasil Daniel Ferreira, Tenente Luiz Vilanova Corpo de Bombeiros, Delegado de Polícia Erick Ferreira Maciel e membros do Conselho Tutelar.

Após a reunião foi feita uma vistoria nos locais que acontecerão os eventos, foram apresentando os posicionamentos de barracas, palco, praça de alimentação instalações de extintores e banheiros químicos.

Além disso, as policias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros traçam planos de segurança e prevenção a fim de garantir que os festejos transcorram de forma tranquila garantindo aos foliões e frequentadores um evento seguro.

Além de uma semana completa com programações culturais e esportivas, esse ano, as três noites do Carnavassis 2023 serão animadas por bandas de renome estadual, bandas regionais e como atração principal na noite do sábado dia 13, a apresentação da Banda Baiana Babado Novo.

