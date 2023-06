Deixou amigas para trás: Motorista foge após perder o controle e bater em dois veículos e cerca em Rio Branco

FONTE: oaltoacre.com

Um motorista ainda não identificado perdeu o controle e capotou o próprio veículo na noite deste sábado (10), na Estrada Dias Martins, no bairro Primavera, em Rio Branco. No capotamento, as passageiras identificadas; Mayara do nascimento Araújo, 30 anos, Alessandra Uchôa da Silva, 26, e Laysa Taveira de Oliveira, 29, ficaram feridas.

Segundo informações de testemunhas, o motorista – ainda não identificado, e as passageiras trafegavam em alta velocidade sentido centro/bairro em um carro modelo Toytota/Corolla, de cor prata e placa NAC-4D45, quando o motorista acabou perdendo o controle do veículo e bateu em um carro Honda/City, de cor prata e placa QLV-3934.

Além de colidir com o Honda/City, o motorista bateu em mais um veículo, de modelo Prisma também de cor prata, e em seguida invadiu um terreno, derrubando uma cerca de madeira e arrancando estacas, até que o veículo bateu em um pequeno barranco e voltou para o meio da Estrada Dias Martins. Devido o acidente, o carro ficou totalmente destruído.

Com o impacto, Mayara, Alessandra e Laysa ficaram feridas e o motorista fugiu com um mototaxista no sentindo bairro da Paz, pois na hora do acidente, ele estava aparentemente alcoolizado, segundo afirma as testemunhas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, enviou uma ambulância de suporte básico e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Mayara, Alessandra e Laysa para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral.

A área foi isolada pelos policiais militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia e depois o carro foi removido por um guincho e a rua ficou totalmente liberada.

