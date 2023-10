Deputado Tadeu Hassem pede providências sobre a segurança pública em Brasileia devido aos furtos e roubos

Andressa Oliveira Aleac – Na manhã desta terça-feira (03) o deputado Tadeu Hassem (Republicanos) falou sobre problemas relacionados à segurança em Brasileia. Em seu discurso durante sessão na Assembleia Legislativa, o parlamentar disse que algo precisa ser feito, vez que a cidade faz fronteira com a Bolívia.

O deputado destacou que a insegurança tem tomado uma proporção assustadora na cidade, que enfrenta um aumento preocupante de pequenos furtos, roubos e arrombamentos. Hassem apontou que a proximidade da cidade com a Bolívia torna ainda mais complexa a questão, uma vez que os criminosos podem facilmente cruzar a fronteira, dificultando sua captura pelas autoridades locais.

“Recentemente realizamos uma audiência pública na cidade que contou inclusive com a presença do ministro Flávio Dino e, na ocasião, o fortalecimento da segurança foi pautado”, ressaltou.

O deputado ressaltou que durante a audiência, foi assegurado que um novo delegado será designado para cuidar especificamente da questão dos homicídios na região, enquanto outro delegado ficará encarregado dos furtos e arrombamentos.

Tadeu Hassem expressou sua gratidão ao governo por enviar um delegado para atuar no município, cuidando somente dos casos de homicídio, enquanto o que já trabalha lá fica com as pastas relacionadas a furtos e roubos

