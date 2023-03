Deputado Tadeu Hassem relembra que já enfrentou a enchente e faz agradecimento

Esses dias temos vivido muitas coisas. Além das minhas obrigações como pai de família, deputado, também enfrentei na minha família a tristeza da cheia.

São nesses momentos que a gente reflete sobre quem está com a gente, e eu PRECISO pontuar duas coisas:

1- Eu quero agradecer minha equipe. É uma questão de honra! Nós estivemos em vários lugares ao mesmo tempo, oferecemos resposta rápida, dia, noite, madrugada, nós não paramos!

2- Em todos esses anos lidando com as enchentes do Alto Acre, eu nunca vi tanta união! Nós largamos as cores, as bandeiras, as distâncias entre os poderes e nos colocamos verdadeiramente como empregados do povo. Unidos!

A palavra do momento é solidariedade. Que Deus nos abençoe e que essa semana seja repleta de boas notícias 🙏🏻❤️

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp